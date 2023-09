Rambo, le spécialiste du smash burger lance un nouveau brunch à l’américaine à Waterloo : “comme on les voit dans les films”

RAMBO Waterloo Hamburger ©Bernard Demoulin

Et Waterloo exige, le concept n’est pas simplement copié/collé de Bruxelles importé en terre brabançonne : “Pour Waterloo, on voulait l’endroit plus grand et plus confortable, tout en renforçant le style Diner américain. Le Rambo de Waterloo, c’est pour moi le plus beau”, explique Xavier Chen, l’un des gérants de Rambo. Une nouvelle manière de répondre au public de la commune au Lion est de lui proposer une toute nouvelle formule, rien que pour elle : des brunchs, “comme on les voit dans les films” . Pancake, french toast, bagels, etc. sont à la carte tous les week-ends de 10h à 15h, à l’enseigne waterlootoise. La formule s’adapte pour toutes les faims et pour tous les régimes : toasts à l’avocat, au saumon, spécialité enfant, brunch végétarien ou encore douceurs sucrées, etc. Le menu complet est à découvrir sur le site de Rambo.

Le Morning English Muffin, un des must à découvrir au Rambo, à Waterloo, dans sa nouvelle formule brunch. ©DR

Rambo, un acteur local

Derrière Rambo, il y a toute une équipe aux origines diverses. Xavier, par exemple, est un juriste de formation, en notariat. Il a également été joueur de football avant de prendre sa retraite à 34 ans. Rambo n’est pas son premier succès. On le retrouve derrière le restaurant asiatique Old Boy, toujours à Ixelles. Cette année, Old Boy a été récompensé pour sa cuisine et est devenu “Restaurant asiatique de l’année 2023” par le guide gastronomique Gault & Millau.

Xavier Chen a donc de nombreuses ambitions pour ses établissements et il ne compte pas s’arrêter là : “On va continuer à ouvrir des Rambo. On va se rapprocher du centre Bruxelles mais aussi essayer en Flandre, à Anvers et à Gand. Beaucoup de nos clients font le trajet de ces villes vers Bruxelles.” Et pour Waterloo, Xavier veut montrer que Rambo est un acteur local de la vie waterlootoise. Rambo Waterloo participe et soutien de nombreux évènements dans la commune au Lion. Et pourquoi pas, à l’avenir, au niveau sportif ?