”Vous êtes une ordure” revient à Braine-l’Alleud et sensibilise aux canettes tueuses de vaches

Le constat est simple pour les autorités communales brainoises : chaque année, des vaches meurent pour avoir ingéré des déchets jetés sur les abords des routes, dans les prés mais surtout les champs. Les déchets métalliques, principalement les canettes, se retrouvent alors broyés par la faucheuse lors des récoltes. Des infimes bouts de métal se mélangent dans les fourrages qui sont ensuite donnés au bétail. Le métal passe par la voie digestive et perfore les parois des estomacs tels des lames de rasoirs. L’agonie est lente pour une vache qui peut se retrouver affaiblie pendant une quinzaine de jours avant de mourir.

Une dizaine de minutes de marche aux abords des champs permet déjà une récolte de plusieurs canettes abandonnées. Une partie finit dans les fourrages et malheureusement dans les estomacs des bovins. ©DR

Même si les machines agricoles sont équipées de détecteurs et d’aimants, il est très compliqué d’extraire les morceaux de métal d’autant que l’aluminium n’est pas aimanté.

Si aucuns chiffres exacts n’existent, les éleveurs parlent tout de même de deux vaches sur cent têtes. En fonction de la taille des élevages et sachant qu’il y a une quinzaine d’élevages à Braine-l’Alleud, cela peut vite se compter en plusieurs dizaines de décès… rien que sur cette seule commune.

Éduquer et sensibiliser

Derrière cette campagne, les autorités communales souhaitent sensibiliser à la portée des actes de chacun : “Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l’effet que ça peut avoir. J’ai d’ailleurs pris le temps d’en parler avec mon petit-fils” explique l’échevin de l’Environnement, Henri Detandt (MR). “Et il n’y a pas que les vaches qui sont victimes, les éleveurs aussi. Il y a la perte de la vache, mais aussi de son veau et le lait qu’elle peut produire” rajoute Patricia Dujacquière-Mahy (MR), échevine du Bien-Être animal, également éleveuse. Sans compter les frais de vétérinaire car quand la vache s’affaiblit, il repasse tous les jours jusqu’à trouver le problème. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard.

Outre les banderoles données aux éleveurs, la campagne se fera aussi par une phase d‘éducation dans les écoles de la commune. “On espère que ça va sensibiliser les enfants et que par après, ils en parleront à leurs parents” déclare Patricia Dujacquière-Mahy.

Il n’y a pas que les canettes tueuses

En approfondissant le sujet avec les élus, nous apprenons qu’il n’y a pas que les canettes qui sont dangereuses pour le bétail. Déjà en avril dernier, le chef de corps de la police de Waterloo, Michel Vandewalle, nous expliquait que la tonte des pelouses peut être nocive pour les herbivores. En effet, l’herbe coupée pourrit rapidement et contient des parasites et des résidus comme les déjections des animaux domestiques, mégots, etc. … et aussi des canettes. À cela, les échevins brainois rajoutent que les feuilles d’if, de laurier-rose et de laurier-cerise, sont un poison mortel pour les vaches. Un demi-kilo suffit à provoquer la mort rapide du bovin.

À Braine-l’Alleud, 250 poubelles publiques sont installées et réparties en fonction de la densité des activités. Elles permettent la récolte de près de 200 tonnes de déchets par an. Il n’empêche que 32 tonnes de déchets illicites sont jetées chaque année sur le territoire brainois. Avec la campagne “Vous êtes une ordure”, les autorités espèrent voir ce chiffre baisser à l’avenir.