Extension de la maison de repos de Waterloo: le CPAS reste dans l’impasse

Interrogée à ce sujet au parlement wallon par les députés Olivier Maroy (MR) et Nicolas Janssen (MR), la ministre leur a expliqué que l’accord de principe et l’octroi de subsides pour la création de lits n’ont rien à voir. "L’octroi d’un accord de principe n’est en rien lié à un quelconque subventionnement de l’infrastructure et ne contribue en aucune manière un engagement en ce sens", a expliqué Christie Morreale. L’accord de principe, c’est l’assurance d’avoir des financements pour les frais de fonctionnement une fois que les lits ont été créés.

Bref, le CPAS de Waterloo ne sera pas beaucoup plus avancé au terme de l’échange entre les députés réformateurs et la ministre socialiste.

Cette dernière a expliqué pourquoi la Région wallonne n’avait pas lancé de plan d’investissement pour la création de nouvelles places en maison de repos: "On n’en a pas lancé parce qu’on s’est concentrés surtout sur les transformations qui nécessitaient un engagement supplémentaire. Il y avait encore des places vides dans les maisons de repos. On n’était pas à 100% des objectifs dans les maisons de repos. En ouvrir encore plus ne nous semblait pas être le choix le plus judicieux. On a mobilisé des places dans les secteurs de répit, dans les courts séjours, dans les dispositifs intermédiaires et dans le maintien à domicile".

Les députés Maroy et Janssen ont tiqué à l’énoncé de cette réponse. "Votre réponse n’enlève rien à l’incertitude dans laquelle se trouve le CPAS de Waterloo qui est dans une situation particulièrement difficile, a répliqué Nicolas Janssen. Il est assez difficile de comprendre pourquoi le CPAS de Waterloo n’a pas pu recevoir de réponses aux questions qui vous ont été adressées."

Olivier Maroy, lui, pointait le fait que "la Wallonie a modifié la législation pour que plus de structures puissent être créées. Et au final, on ne prend pas les dispositions pour pouvoir appliquer cela très concrètement. Je veux bien entendre qu’il y a eu des périodes très difficiles – le Covid notamment – mais il va quand même falloir songer à remettre les choses en ordre".

À propos du délai de cinq ans pour ouvrir les lits, faute de voir l’accord de principe perdre sa valeur, la ministre Morreale a répété aux députés que ce délai pourrait être revu : "L’accord de principe est prorogeable quand la situation le justifie. Ce qui est le cas en l’occurrence".