Braine-l’Alleud et Waterloo envisagent de mener une action judiciaire contre les survols d’avions

Depuis, il y a eu quelques réunions et une proposition assez radicale d’interdiction des vols de nuit, mais rien n’a changé sur le terrain. Et ce mercredi, le médiateur fédéral pour le transport aérien, Philippe Touwaide, a rendu public un rapport sur cette question des survols et leur impact pour les riverains – y compris les habitants les plus proches et pour le problème des vols de nuit – de l’aéroport.

Le document précise que des solutions durables existent, mais qu’elles exigent des décisions du ministre ainsi que des concessions des sociétés privées Brussels Airport Company et DHL Aviation. Des décisions qui ne viennent pas…

"Depuis 20 ans, aucune avancée perceptible"

"Depuis 20 ans, l’exploitant privé de l’aéroport n’a fait aucun effort ni la moindre concession, écrit le médiateur dans un rapport qui n’est pas centré sur les nuisances subies en Brabant wallon. Ce dossier bloque depuis à cause de l’attitude négative de ce titulaire privé de la licence aéroportuaire, qui n’accepte aucune avancée et dénigre toute forme de dialogue."

Le médiateur évoque notamment le non-respect de l’article 34 de la licence qui impose de respecter, faire respecter et ne pas critiquer les normes de bruit bruxelloises, et le non-respect de l’article 36 de la licence qui impose de fournir toutes les informations et de répondre aux demandes du Service de médiation. Il évoque aussi les décisions en suspens au gouvernement fédéral dont l’exécution complète d’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rappelant les normes de vent. Il évoque aussi l’imposition de certaines procédures de vol limitant les impacts pour les riverains et les modalités d’utilisation des pistes confirmées par arrêté royal.

"Oui des solutions existent, mais tous les acteurs doivent accepter le dialogue et des compromis vers un équilibre global qui respecte toutes les parties, conclut Philippe Touwaide. Le Service de médiation n’accepte pas les attitudes de vouloir tout bloquer depuis 20 ans avec comme résultat qu’aucune avancée perceptible n’a été réalisée."

"Un cabinet d’avocats a été mandaté"

Du côté des Communes du Brabant wallon qui s’estiment survolées en violation des règles, on prépare d’ailleurs conjointement avec les associations de riverains une procédure judiciaire: "C’est imminent, dit le bourgmestre de Braine-l’Alleud, Vincent Scourneau. Nous avons déjà eu des réunions et un cabinet d’avocats a été mandaté."