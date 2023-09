La Reine Mathilde à Waterloo, en visite de la Musica Mundi School (PHOTOS)

La Reine Mathilde visite à l'école Musica Mundi à Waterloo

Au programme, la journée a commencé à 10h pour son altesse royale avec la visite de la classe “Beethoven” où elle a assisté en partie à un cours de théorie musicale autour de Schéhérazade, une suite symphonique du compositeur russe Nicolaï Rimski-Korsakov. S’en est suivi, une petite conversation avec une étudiante chinoise dans la bibliothèque communale, avant d’assister à quelques représentations musicales dans la salle de concert, l’ancienne chapelle du couvent.

Avant d’en terminer avec la photo de groupe, sa Majesté a pu discuter avec la direction de l’école et quelques étudiants, venus de Chypre, d’Espagne ou encore du Chili.

WATERLOO, BELGIUM - SEPTEMBER 28 : Queen Mathilde of Belgium is visiting the Musica Mundi school in Waterloo. This international school offers young gifted musicians aged 10 to 18 the opportunity to combine professional music training with a general secondary education program. Young talents from all over the world receive intensive individual instrument training and classroom lessons in music and general education. The Queen attends a lesson, attends a concert and meets the teachers and students..Visit pictured on SEPTEMBER 28, 2023 in Waterloo, Belgium, 28/09/2023 ( Photo by Philip Reynaers / Photonews ©PRE

Une école récente à l’histoire ancienne

La Muscia Mundi School est née des suites du festival éponyme créé en 1999. Ses fondateurs, Leonid et Hagit Kerbel ont rapidement connu le succès pour leur festival et notamment du couple royal. Ainsi, riches de leurs expériences tant en musique qu’en pédagogie, et avec le soutien de nombreuses personnalités artistiques, ils décident de fonder l’école de musique. En 2016, ils obtiennent de l’archevêché de Malines-Bruxelles, le couvent de Fichermont à Waterloo. Un couvent fondé en 1927 après un souhait du Roi Albert 1er d’ériger un bâtiment dédié à la paix et à la commémoration des victimes des conflits. Et pour cela, l’ancien champ de bataille napoléonien était tout trouvé.