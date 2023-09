”Let’s Dog” une première journée dédiée aux chiens et à leurs maîtres à Braine-l’Alleud

Pour cette première édition du “Let’s Dog”, les toutous et leurs maîtres, ainsi que tous ceux qui le souhaitent, sont attendus le 1er octobre, au parc du Cheneau, de 11h à 17h.

Une trentaine d’exposants et de professionnels

Outre les artisans présentant leurs créations, des comportementalistes prodigueront leurs conseils, répondront aux questions et la Défense mettra en lumière le métier de soldat veilleur maître-chien. Il sera également possible d’assister à la démonstration de divers sports canins tels que le dog’s dancing et le hoops dog. Les participants pourront aussi tester l’agilité et la sociabilité de leur compagnon, sous la surveillance d’un moniteur certifié. Une conférence sur les légendes urbaines canines sera présentée par l’Institut Belge de Zoothérapie et permettra de vérifier les idées reçues.

Plusieurs stands seront axés sur le bien-être des meilleurs amis de l’Homme : ostéopathie, produits naturels, naturopathie, etc. Diverses associations de bien-être animal exposeront leurs projets et leur façon d’aider la cause canine.

Un parc à chiens éphémère ouvrira ses portes pour permettre aux toutous de se dégourdir les pattes, en compagnie de leurs pairs ! Une balade gratuite de 5 kilomètres se tiendra et mènera à la Butte du Lion. Départ à 14h, sur inscription.