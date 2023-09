Une nouvelle boucherie à Waterloo, le Diamant rouge débarque et propose ses nombreux produits locaux

Leila et Hichem Houli ouvrent leur nouveau Diamant rouge dans le quartier Joli-Bois. ©Bernard Demoulin

Diamant rouge a donc tous les aspects d’une boucherie classique mais avec une forte attention apportée au travail de la viande, sans gaspillage, avec des produits adaptés aux saisons, et surtout un fort lien avec les producteurs locaux, tant pour la viande, que pour les fromages, huiles, etc. et même le thé, spécifiquement créé pour Diamant rouge : “On travaille au plus local avec de très bons éleveurs. Nous découvrons en mangeant chez eux et certains sont même devenus des amis” explique Leila. La philosophie est aussi de mettre chaque morceau en valeur, au diamant rouge, on achète la bête en entier et Hichem se charge de magnifier chaque partie : “J’aime mettre en valeur des parties moins appréciée ou peu connues par les clients comme l’araignée, la bavette ou encore l’onglet”. Et en ce qui concerne les produits saisonniers, cela existe aussi pour la viande. C’est donc le dernier moment pour profiter de l’agneau, par exemple, avant son retour sur l’étalage du Diamant rouge, au printemps.

Une boucherie familiale et waterlootoise

Au Diamant rouge, il y a cette volonté de garder l’esprit familial. Lorsqu’Hichem enfile son tablier et prépare viandes et plats, Leila s’occupe de l’administratif et de la communication sur les réseaux sociaux. Et même pour une boucherie, le travail derrière ne manque pas, avoue l’intéressée.

Mais l’idée d’en faire toujours plus n’effraie pas le couple. Si aujourd’hui, il cherche à se faire connaître du public waterlootois, l’ambition est de continuer à s’étendre et pourquoi pas ouvrir un troisième établissement, à Bruxelles cette fois ? Mais avant tout, il faut se consacrer à Waterloo. Ainsi, le Diamant rouge s’est associé avec le magasin et marché Färm de Mont-Saint-Jean. Diamant rouge fournira l’établissement local en viandes et en produits traiteurs. D’un autre côté, On peut retrouver certaines de ses viandes, à la table des restaurants de la région.

Pour les affamés du quartier Joli-Bois, la boucherie propose aussi des sandwichs avec les confections d’Hichem. Et le tartare est préparé minute à la demande du client. Sans oublier le food-truck qui sillonnera les marchés, le week-end.

Et pour terminer, Hichem et Leila ont hâte d’arriver à la période de fêtes. Ce sera pour eux un nouveau défi à relever, en s’adaptant à la demande des clients avec du gibier, pour la saison mais aussi les différents menus de fête comme la dinde, farcie en fonction des envies de chacun.