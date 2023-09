Waterloo : un dimanche "padel" pour aider les Lucioles

Le nouveau Tero Padel Club de Waterloo – sur le site de l’ancien Knokke Out – proposera ce dimanche 1er octobre une journée fun, festive et sportive. En matinée, un tournoi de padel réunira 110 joueurs (les inscriptions sont clôturées). Suivront, l’après-midi, diverses animations pour petits et grands, dont un match d’exhibition de haut niveau avec quatre joueurs du Belgian Padel Tour: Alec Witmeur, Jérôme Peeters, François Azzola et Robin Semal.