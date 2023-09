La nouvelle crèche du Cheneau ouvre à Braine-l’Alleud

©DR

La directrice de la nouvelle crèche Frédérique François, et son équipe, se disent “enchantées et heureuses de pouvoir intégrer leur nouveau local”. Elles ont dans l’idée de profiter du cadre avec la bibliothèque et le parc pour proposer notamment une collaboration avec la bibliothèque pour l’éveil des enfants mais aussi de nombreuses balades dans le parc du Cheneau.

Comme de nombreuses communes brabançonnes, Braine-l’Alleud souffre du manque de places en crèche. Pourtant, le Brabant wallon est la province avec le meilleur taux de couverture (nombre de places en crèche par rapport au nombre d’enfants entre 0 et 2 ans et demi) de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec un taux de 53,5 %, soit 5082 places, contrairement au reste de la FWB avec 37,4 %. Pour remédier au problème, la Fédération a lancé le Plan Cigogne. Il promet 406 nouvelles places en crèche dans le Brabant wallon d’ici 2026. Mais le hic pour les présidents de CPAS brabançons est que cela reste insuffisant par rapport à la demande dans la Jeune province. Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l’Alleud est particulièrement touchée par le manque de place. Mais le président du CPAS, Pierre Lambrette a pour objectifs d’ouvrir 100 places dans les prochaines années : “On grappille des places dans les crèches déjà existantes et en plus de celle du Cheneau, il aura celles de la Légère Eau dont on vient d’avoir le permis qui fera 56 places”.

La nouvelle crèche du Cheneau a été presque complètement rénovée par les ouvriers de la commune. 300 000 euros de budget ont été nécessaires pour réaliser les travaux. Ce lundi 2 octobre, à 7h, la crèche ouvrira officiellement ses portes aux 18 enfants déjà pris en charge par la Ribambelle. Les trois autres places seront ouvertes prochainement.