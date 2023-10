Braine-l’Alleud installe ses deux premières bornes de recharges électriques publiques

Le bourgmestre Vincent Scourneau et l'échevin Henri Detandt inaugurent les premières bornes de recharge électriques publiques de Braine-l'Alleud. ©DR

En effet, cinquante points de charge de 22 kW ou de 120 kW seront aménagés. Ces places de parking exclusivement réservées à la recharge de véhicules électriques seront prochainement équipées de bornes de recharge et seront progressivement opérationnelles dans les prochains mois. Elles seront implantées aux points stratégiques de la commune. Objectif : apporter une solution aux Brainois qui ne disposent pas d’un garage pour recharger leur voiture électrique.

20 % du parc automobile brainois composés de voitures de fonction

Ce projet part de plusieurs constats. Tout d’abord, environ 20 % du parc automobile brainois (4 000 véhicules) serait constitué de voitures de fonction qui devront être neutres en carbone d’ici à 2026. Tandis que, depuis 2010, Braine-l’Alleud produit de plus en plus d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables depuis 2010.

De plus, poussé par les autorités politiques, les véhicules électriques prennent de plus en plus d’importance dans le parc automobile et l’implantation de nouvelles infrastructures de recharge électrique est imposée par un décret wallon.

Ces constats montrent l’opportunité que constitue la mobilité électrique comme vecteur de diminution des émissions de CO2 du territoire communal. Cette observation et les nombreuses demandes de Brainois ont amené la décision de mettre en place un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le territoire communal.

De nouvelles bornes à venir

Braine-l’Alleud a lancé un appel d’offres pour un montant de 150 000 € en vue d’aménager dans l’espace public 50 places de parking exclusivement réservées à la recharge de voitures électriques. Elles seront réparties sur l’ensemble du territoire communal pour que tous les Brainois puissent en profiter.

Ces places seront équipées ensuite de bornes de recharge de moyenne et forte puissances (22 kW et 120 kW) permettant de réduire sensiblement le temps de rechargement. L’objectif est de finaliser la mise en œuvre des 50 points de charge dans l’espace public d’ici à la fin 2023. L’aménagement et l’installation de gaines et câbles sont en cours de finalisation à charge de la commune. Les bornes seront installées et gérées par TotalEnergies.