A l’approche de l’hiver, le CPAS de Waterloo lance sa garde sociale

Si l’été joue les prolongations, le CPAS de Waterloo se prépare à affronter l’hiver et ses périodes de grands froids. C’est dans cet esprit que pour la première fois, une garde sociale est mise en place dès ce 2 octobre 2023 et jusqu’au 29 février 2024. Concrètement, le service social restera joignable en dehors des heures d’ouvertures du CPAS, les weekends et les jours fériés au 0498 91 39 42. Il s’agit bel et bien d’un service de garde qui ne doit être sollicité que pour les questions et situations urgentes qui ne peuvent attendre la permanence sociale.