Malgré ce retard, les choses avancent. Le conseil communal de ce lundi 2 octobre a validé le marché pour asphalter diverses artères communales. Pour un budget estimé à 324.000 euros, une trentaine de tronçons d’artères vont être refaits.

L’avenue des Chevaliers de Malte (devant l’école communale de Mont-Saint-Jean) va être réasphaltée de son croisement avec l’avenue de la Croix de Bourgogne jusqu’à la rue du Ménil. Pour cette dernière, cela sera fait entre le numéro 6 et le numéro 22, devant l’avenue des Taillis. De plus petits travaux seront aussi menés entre les numéros 11 et 13 et 26 à 35 de la rue du Ménil. De l’autre côté de la chaussée de Bruxelles, l’avenue Valentin Tondeur va être refaite sur la portion entre la rue de la Paix et devant l’école Sainte-Anne.

Dans le prolongement de la rue Sainte-Anne, la rue Victor Hugo va aussi être le théâtre de chantiers, en quatre phases. Situé peu avant l’échangeur 28 du Ring, le rond-point Berlaymont (N5 chaussée de Tervuren – drève d’Argenteuil) sera également en travaux à la fois en son centre et sur les accès qui y mènent.

Le rond-point Berlaymont sera asphalté et même chose pour ses accès. ©DR

Non loin de la chaussée d’Alsemberg, la rue de Caraute sera réasphaltée entre le numéro 69 et le carrefour avec la rue Sainte Gertrude. Même sort pour la drève Marguerite, devant l’avenue du Gai Soleil, entre les numéros 7 et 35, en deux phases : d’abord des numéros 7 à 15 puis 15 à 35.

La rue Champ du Roussart entre la drève Richelle et la Saint John's International School sera refaite sur une portion entre les numéros 1 et 9. Avenue Adolphe Schattens, la partie juste devant le terrain de rugby va être refaite mais sans toucher aux deux parkings de part et d’autre de l’avenue. Ensuite, un dernier tronçon de l’avenue sera fait du n° 24 jusqu’au croisement avec l’avenue des Sorbiers.

L’avenue des Chasseurs va également comprendre un chantier en deux phases. D’abord du clos de l’Écureuil jusqu’au cul-de-sac et ensuite du n° 69 à 86. Sur la drève de la Meute, au croisement avec l’avenue Belle Vue, 40 m de route seront refaits avant et 70 m après le carrefour.