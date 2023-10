Se marier à l'extérieur à Braine-l'Alleud : une aire pour la célébration des mariages va être aménagée sur les rives du lac du Paradis

Et sur les réseaux sociaux, comme souvent, les spéculations à propos de ce chantier de terrassement vont bon train, entre inventions volontairement farfelues et indignation pas toujours fondée. Le projet en question a, en réalité, été approuvé à l’unanimité par les élus brainois lors du conseil communal du mois de mai dernier. Il figurait par ailleurs dans le programme stratégique transversal (PST) de la majorité en début de législature.

L’idée est de permettre aux Brainois qui le souhaitent de se dire OUI, non pas dans la salle des mariages de l’ancien hôtel de ville comme c’est l’habitude depuis des dizaines d’années, mais en extérieur, sur le site du Paradis.

Ce n’est donc pas un nouveau parking qui est en cours d’aménagement, comme certains le redoutent, mais une petite aire destinée à accueillir les mariés et leurs proches. Un petit chemin et cet espace seront empierrés pour faire face en cas de mété pluvieuse, et que le mariage civil dans la nature ne se transforme en randonnée dans la boue, mettant à mal les chaussures et les habits de cérémonie.

Le parking à utiliser par les participants sera bien celui de la piscine – il est tout proche – et les aménagements resteront légers. Ils sont d’ailleurs évalués à environ 50 000 euros. Une fois l’aire empierrée, quatre piquets seront plantés pour accueillir un voilage d’ombre, lequel sera amovible.

"On veut préserver la nature à cet endroit, l’aménagement prévu est simple, voire minimaliste, confirme le bourgmestre Vincent Scourneau. Cet emplacement a été choisi parce qu’il offre une perspective assez unique: le lac et son jet d’eau en avant-plan, et un peu plus loin l’hôtel de ville et le clocher de l’église Saint-Étienne. Alors que les travaux ne sont pas encore terminés, j’ai déjà reçu plusieurs demandes de personnes qui voudraient se marier là-bas."