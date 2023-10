Braine-l’Alleud plongée dans le noir pour la Nuit de l’obscurité : voici le programme

Ce samedi 14 octobre 2023 dès 19h, le parc du château du Cheneau redeviendra le théâtre de la “Nuit de l’Obscurité”. Cet événement, gratuit, vise à sensibiliser le public aux problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de leur impact sur la biodiversité. À cet effet, de nombreux endroits et bâtiments publics seront éteints : la butte du lion et le mémorial 1815, l’hôtel communal, la bibliothèque, le parc du Cheneau et les voiries adjacentes, le site du paradis et les églises Sainte-Aldegonde et Saint-Etienne.