Gros raté : l’ancienne tour de l’Otan n’est pas tombée, nouvel essai à 19h (PHOTOS&VIDÉOS)

Il s’agit de l’évènement local du moment. En effet, ce n’est pas tous les jours qu’une tour de télécommunication de 180 m de haut va tomber par le biais d’explosif. Pour l’occasion, de nombreux curieux sont venus pour voir l’ancienne tour de l’Otan à Court-Saint-Etienne tombée de son piédestal. En plus des curieux, la presse s’est rassemblée en nombre pour assister à ce moment, sans compter les invités par dizaine qui pouvaient profiter d’un apéro sur le moment. L’objectif est alors de faire exploser deux des quatre socles sur lesquels est positionné le pylône et puis laisser faire la gravité. La tour serait alors tombée dans le champ d’à côté pour le grand plaisir des personnes sur place. À 15 h 30, tout était prêt pour le grand moment mais après la détonation… rien. Il aura tout de même fallu un an et demi de préparation, de calculs pour en arriver là.