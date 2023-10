Napoléon, de Ridley Scott, une soirée évènement au Cinéma Wellington à Waterloo

Dès 18h, les spectateurs seront plongés dans l’atmosphère du Premier Empire grâce à nos reconstitutions historiques. Pendant ce temps, ils pourront profiter durant une heure d’un cocktail dînatoire tout inclus où ils pourront déguster les célèbres bières Waterloo. Et comme il est toujours agréable de recevoir un cadeau, les spectateurs auront la possibilité de gagner des visites guidées de la distillerie de la ferme Mont-Saint-Jean, ainsi que des billets gratuits pour le Musée Wellington et d’autres surprises.

Après la diffusion du film, le musée Wellington organise un débat sur le thème “Entre show et réalité, où se trouve la frontière”. Celui-ci sera animé par trois experts scientifiques : Quentin Debbaudt, coordinateur scientifique du Musée Wellington, Philippe Charlet, référent, conseiller en histoire militaire napoléonienne, le Souvenir Napoléonien Délégation de Belgique et Franky Simon, reconstitueur du Maréchal Ney et scénariste nombreuses reconstitutions de batailles, dont celle de la bataille de Waterloo.

Les réservations sont obligatoires et les places sont limitées. Le prix est de 25 euros par personne. Il est possible de le faire par mail ou directement sur le site du musée Wellington. Le paiement confirme la réservation.

À lire aussi

Le film, réalisé par Ridley Scott, retrace les origines de l’Empereur Napoléon, interprété par le talentueux Joaquin Phoenix, et de son ascension aussi impitoyable que rapide, depuis sa promotion à l’époque de la Révolution jusqu’à Waterloo et son exil, à travers le prisme de sa relation addictive et explosive avec sa femme et unique amour, Joséphine.