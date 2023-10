Les arbres malades de l’avenue des Hirondelles inquiètent à Waterloo, la majorité rassure : “il n’y a pas d’arbre qui menace de tomber”

Les écologistes vont encore plus loin et réclament un plan arbres : “Il est important de penser au développement des arbres avec une vision d’ensemble mais aussi de s’assurer de leur gestion qu’il s’agisse du choix des essences, des élagages, des abattages lorsqu’ils sont nécessaires, etc.”, déclarait le conseiller communal Gérard Dayse, au conseil communal du 3 octobre dernier. Ainsi, le groupe Ecolo dénonce l’état “critique” des arbres de l’avenue des Hirondelles et déplore en même temps la gestion du cadastre des arbres fait par la majorité communale. Le groupe se dit également prêt et volontaire à aider le collège à élaborer ce plan.

De son côté, le collège communal veut rassurer sur la gestion des arbres de Waterloo : “Il y a 12 000 arbres publics à Waterloo. Nous avons identifié 80 arbres préoccupants, c’est-à-dire à surveiller mais ça ne veut pas dire à abattre demain” explique le président de CPAS, en charge de l’Environnement, Raphaël Szuma (MR). Parmi ces arbres préoccupants, ceux de l’avenue des Hirondelles sont comptés et surveillés par la commune “Notre agent a été envoyée et elle a fait le tour des arbres. Il n’y a pas d’arbre qui menace de tomber. Même si cela peut arriver en cas de tempêtes mais cela vaut pour n’importe quel arbre, peu importe son état de santé”. L’élu rappelle également qu’actuellement, si un arbre est en situation critique, il est directement abattu.

Il souligne également l’importance de ne pas tout abattre d’un coup si ce n’est pas nécessaire : “On fait petit à petit et c’est mieux pour l’environnement”.

Le plan arbres en préparation

Concernant le plan arbres, il n‘est pas oublié par Raphaël Szuma. Il l’annonce, le suivi et le recensement sont déjà opérants mais il souhaite une gestion améliorée par le biais d‘outils informatiques : “On pourra ainsi voir l’évolution de l’état de santé des arbres, identifier la meilleure manière de les remplacer en cas de maladies tout en pensant aux espèces les mieux adaptées pour l’endroit mais aussi au climat”. Le plan arbres waterlootois sera donc plus un outil complémentaire à la gestion actuelle. Pour le budget, le recensement et la création de l’outil coûtent 10 euros par arbre précise le président de CPAS, soit 120 000 euros au total. Le budget est actuellement à l’étude et Raphaël Szuma pense le faire quartier par quartier, pour ne pas trop impacter les finances communales.

Pour Ecolo Waterloo, le plan arbres pourrait avoir aussi d’autres utilités : “il pourrait par exemple étudier la manière de les valoriser, pourquoi pas lors d’un circuit promenade lors de la semaine de l’arbre. Bref, les possibilités sont nombreuses”, évoque Gérard Dayse. À cet effet, les écologistes comptent organiser une conférence sur les arbres en ville. Elle se tiendra le 28 novembre prochain, à la Popote.