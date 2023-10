Braine-l’Alleud : un an de prison pour avoir agressé une policière avec des ciseaux

Vu son état lors de l’intervention, elle est emmenée au Chirec, l’hôpital de Braine-l’Alleud, où elle est examinée par le service des urgences. Après une période de calme et alors qu’elle ne semble pas trop mal se porter, elle exige qu’on lui donne de la morphine. Et comme les professionnels se contentent de lui donner du Valium, elle se met en colère, flanquant différents objets par terre, et renversant un fauteuil. L’hôpital demande alors à la police de venir rechercher cette patiente pour le moins encombrante…

Lorsque trois policiers arrivent, l’intéressée leur demande de la reconduire chez elle, à Uccle. Inévitablement, elle s’entend répondre qu’il ne faut pas confondre les équipes d’intervention de la police avec un service de taxi.

La dame suggère qu’on la garde au commissariat, en cellule, pour attendre jusqu’au matin. Là encore, elle essuie un refus: les policiers lui expliquent que son état ne nécessite pas une privation de liberté.

Furieuse, elle sort une paire de ciseaux qu’elle vient manifestement de dérober aux urgences, et se jette sur une policière…

Cette fois, on l’embarque mais ce n’est pas une mince affaire: une fois désarmée, elle porte des coups de pied aux policiers et dans le plafond de leur véhicule.

Deux intervenants sont blessés avant qu’elle soit se retrouve, contre sa volonté cette fois, en cellule. Au matin, vers 7 h 40, elle s’énerve à nouveau, criant qu’elle a faim et qu’elle veut sortir. Elle adopte aussi un "comportement indécent" devant la caméra équipant le cachot, sachant qu’elle est filmée.

Par la suite, elle avouera avoir tenté de blesser la policière avec les ciseaux dérobés. Elle expliquera avoir agi par vengeance, après avoir été malmenée par des policiers bruxellois dans le passé.

Citée devant le tribunal correctionnel pour rébellion avec arme (les ciseaux), vol (idem) et coups et blessures volontaires, elle n’est pas venue s’expliquer. Par défaut, elle vient d’écoper d’un an d’emprisonnement assorti d’un sursis de trois ans, mais seulement pour la moitié de cette peine.