L’unique centre de vaccination covid en Brabant wallon est ouvert, à Braine-l'Alleud : voici le fonctionnement

Aucune invitation n’est envoyée aux citoyens cette fois, en tout cas à ce stade: il s’agit d’une vaccination "proactive", toutefois recommandée à certaines catégories définies par le Conseil supérieur de la santé. Il s’agit notamment des personnes de plus de 65 ans, des femmes enceintes, des patients immunodéprimés ou encore des personnes vivant dans le même foyer d’un de ces patients immunodéprimés. D’après les spécialistes, une attention particulière doit également être accordée aux personnes âgées entre 50 et 65 ans et ayant une consommation excessive d’alcool, inactives, ou ayant des antécédents de tabagisme.

"Afin de se prémunir contre d’éventuelles nouvelles vagues de contamination de Covid-19 et d’éviter le développement de formes graves de la maladie, la Wallonie organise une campagne de vaccination automnale, prioritairement, à destination des personnes les plus vulnérables, comme le préconise le Conseil supérieur de la santé, confirme l’Aviq sur son site internet. Notre volonté est de couvrir au mieux l’ensemble du territoire wallon afin que les citoyens aient facilement accès à la vaccination."

Pour le Brabant wallon, un seul centre de vaccination (cinq sont prévus en Wallonie) a été ouvert ce lundi matin. Comme lors de la dernière campagne, ce centre est logé dans des préfabriqués, sur le parking d’Imagibraine, à l’entrée du parc de l’Alliance, rue de France. Il devrait rester ouvert jusqu’au 10 novembre. Le site dispose de vastes parkings – ceux du complexe cinéma, assez peu occupés en journée – et est facilement accessible, se situant juste à la sortie du R0, entre Nivelles et Braine-l’Alleud.

Ceux qui veulent se faire vacciner durant cette campagne automnale peuvent s’y rendre avec ou sans rendez-vous. Le site internet jemevaccine.be fournit tous les détails en matière de sécurité, d’efficacité ou encore d’éventuels effets secondaires. Il précise aussi que la vaccination est un acte volontaire et gratuit.