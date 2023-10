Un nouveau "Traiteur de la Villa Lorraine" arrive chaussée de Bruxelles : "cela faisait quatre ans que nous voulions ouvrir à Waterloo"

Le Traiteur de la Villa Lorraine s'installe à Waterloo.

En 2012, la Villa Lorraine ouvre son premier magasin traiteur, chaussée de Waterloo, à Uccle, à deux pas du restaurant. L’objectif est clair pour Serge Litvine : “conserver la clientèle historique et lui proposer de pouvoir profiter de chez elle des plats de la Villa Lorraine. Nous voulions aussi que quelqu’un qui ne veut ou ne peut pas cuisiner peut tout trouver”.

Devant le succès de cette première enseigne, et devant la demande des clients qui disaient “c’est trop loin pour nous”, un autre traiteur ouvre à Lasne en 2014 (avec un comptoir boucherie) puis Stockel (2019), et Overijse (2022).

"J’ai beaucoup d’amis et de fournisseurs à Waterloo"

La Villa Traiteur de Waterloo est un projet de longue date : “Cela faisait quatre ans que nous voulions ouvrir à Waterloo. Mais il a fallu attendre les autorisations, permis, travaux, etc.” Ainsi arrive le nouvel établissement dans la commune au Lion, 79 chaussée de Bruxelles. Un bâtiment flambant neuf qui arbore le nouveau nom : plus de “Traiteur de la Villa Lorraine” mais “Villa Traiteur” que prendront progressivement les autres boutiques.

Waterloo est un choix évident pour Serge Litvine qui apprécie le dynamisme commercial de la commune mais aussi “parce que j’ai beaucoup d’amis et de fournisseurs à Waterloo”. Il constate également le manque de commerces alimentaires hors grandes surfaces.

Offre qu’il souhaite étoffer avec des plats “qui sortent de l’ordinaire tant par leur qualité que par la variété et la présentation”. Il y aura de tout toujours en privilégiant la qualité à la quantité avec une sélection que l’intéressé fait parfois lui-même. En plus des plats traiteurs, les Waterlootois peuvent aussi compter sur les produits allant des viandes, à l’épicerie fine en passant par les pâtisseries et desserts, les vins jusqu’aux différents paniers d’assortiments. Pour les plats, chaque jour de la semaine propose diverses préparations dans une fourchette de prix variants entre 15 et 25 euros. La carte est renouvelée tous les mois en suivant les saisons.