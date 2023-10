18 chambres, nouveaux espaces et extension du centre de jour : la maison de repos Le Vignoble à Braine-l'Alleud fait peau neuve

Le nouvel étage du Vignoble a été construit sur l'annexe inaugurée en 1998. ©DR

Pour la mise en conformité, chaque chambre doit occuper au moins 15m² (23 m² pour les chambres doubles) et avoir sa propre douche. Ce qui n’est pas le cas des chambres préexistantes. Pour régler le problème, un nouvel étage comprendra neuf chambres, une salle de vie et une salle de bain avec balnéo. Ces chambres aux normes accueilleront les résidents de l’étage d’en dessous, qui lui sera rénové et adapté à son tour. Et ainsi de suite jusqu’au rez-de-chaussée.

Ce système permet de conserver l’ensemble des 109 résidents en les faisant juste changer de chambres : “On va faire une sorte de chaises musicales, ou plutôt de chambres musicales”, rigole le directeur, Ludovic Dewez. Les nouvelles chambres seront disponibles d’ici janvier 2024, après un an de travaux.

Les chambres des étages inférieurs (en haut) seront adaptées sur le modèle des nouvelles chambres (en bas) avec plus d'espace et des douches privatives. ©DR

Au rez-de-chaussée, la cafétéria est en cours de réaffectation. Un espace convivial pour les résidents et leur famille y sera créé. Au-dessus de celle-ci, une terrasse supérieure est en train d’être aménagée et la salle de repos au-dessus sera agrandie.

©DR

©DR

Enfin, une annexe est également en cours de construction du côté gauche du bâtiment et permettra d’y aménager un nouvel espace communautaire et une cuisine en dessous afin de pouvoir continuer de servir les repas des 109 résidents et d’autres bénéficiaires dans les environs (ils étaient près de 200 durant la pandémie).

Le centre de jour va lui aussi être remis à neuf. Pour l’instant, il partage le même espace que le salon principal de la maison de repos. Il aura bientôt son espace dédié avec son entrée spécifique. L’agrandissement de l’accueil de jour permettra de passer de 15 à 20 places, ce qui permet de répondre à la demande croissante.

Depuis le début de la législature, pas moins de cinq millions d’euros ont été investis dans cette infrastructure communale, informe Pierre Lambrette. 2,7 millions pour la conformité du site et 2,2 pour la résidence-services.