40 PV pour non-respect du confinement à Ottignies-Louvain-la-Neuve et Waterloo! © Geerts Waterloo - Braine l'Alleud J.Br.

La plupart d'entre eux concernent des déplacements non-essentiels et le non-respect des règles de distanciation.





Est-ce l'arrivée prochaine de la phase de déconfinement qui pousse certains à ne plus respecter les règles imposées par le Gouvernement? Toujours est-il que ce week-end, les zones de police ont été mises à contribution, notamment du côté d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et de Waterloo où pas moins de 40 procès-verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre.



Du côté d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ce sont 21 procès-verbaux qui ont été rédigés pour non-respect des règles de confinement. Pour la plupart, il s’agissait de déplacements jugés non-essentiels, un lieu de provenance inexistant ou encore un parcours plus long que prévu.



Dans la cité du Lion, 19 procès-verbaux ont été dressés par les forces de police de Waterloo durant le week-end pour non-respect des règles liés à la lutte contre le Coronavirus. Il s’agissait de déplacements non-essentiels ou encore du non-respect des règles de distanciation. "C’est le reflet de notre activité mais il faut savoir que l’immense majorité des gens respectent les règles", précise le commissaire Vandewalle.