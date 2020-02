Quatre immeubles à appartements devraient bientôt sortir de terre Rue Ernest Laurent.

"Un total de 51 appartements, ainsi que trois maisons, font partie du projet déposé par Thomas et Piron", nous explique David Da Camara Gomez, échevin de l’urbanisme de Braine-l’Alleud. "Un projet qui était plus important au départ, il y a plusieurs années, mais revu progressivement à la baisse."

Une enquête publique a été lancée début du mois de janvier et se clôturera le 10 février. "Mais nous n’avons reçu que trois ou quatre réclamations, précise l’échevin. Les gens étaient inquiets au départ, parce qu’il y avait des rumeurs laissant croire qu’on allait construire sur les terrains situés à côté de l’école, que des accès seraient supprimés, mais ce n’est pas le cas. Le parc à l’arrière n’est pas touché, et la rue sera traversante, et est prévue au Plan communal d’aménagement (PCA) depuis des années. On pourra donc toujours y accéder depuis la rue Ernest Laurent."

Plusieurs écarts par rapport à ce PCA ont justifié une enquête publique. Le type de matériaux et la hauteur des immeubles, notamment. Mais aussi leur alignement, qui entraînera une modification de la voirie pour permettre un accès unique aux parkings des habitations. Enfin, le plan prévoyait la présence de commerces aux rez-de-chaussée. "Mais la commune a demandé que cela ne soit pas le cas, car il y a déjà une offre suffisante aux alentours, notamment sur la place Saint-Sébastien, qui est en face", précise David Da Carama Gomez.

Du côté de l’opposition, Intérêt Brainois a exprimé sur Facebook son mécontentement face à ce projet et à la "véritable frénésie immobilière" dans la commune. "Si on construisait dans une zone agricole, évidemment on pourrait comprendre leur stupéfaction, mais là ils ne le découvrent pas, se défend l’échevin de l’urbanisme. Ils essaient de mobiliser une part de la population qui trouve qu’à BLA on construit trop, alors qu’on a que 30% de zone constructible par rapport à certains de nos voisins."