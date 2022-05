Cette année, la braderie de Joli-Bois se tiendra le week-end du 24 au 26 juin. Le dimanche 26 sera consacré à la traditionnelle "grande brocante" de Waterloo.

Après 2 ans d’absence, les organisateurs de l’édition 2022 comptent mettre 900 places à disposition des commerçants et particuliers. Le cœur de la brocante se situera le long de la chaussée de Tervuren et formera un "triangle" piéton. D’autres artères seront également mises à disposition.

Les particuliers et les professionnels qui veulent réserver un emplacement peuvent désormais s’inscrire à l’aide du formulaire en ligne. Pour les inscrits à l’édition 2020 qui n’ont pas été remboursé, il est possible de se réinscrire gratuitement en réitérant l'inscription et en envoyant un mail à l’adresse suivante : organisation@brocante-waterloo.be.