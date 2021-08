La commune de Braine-l’Alleud a annoncé que le Pont courbe est inaccessible aux véhicules du mercredi 11 août au vendredi 13 août inclus. Des travaux de réasphaltage sont effectués durant cette période. Plusieurs déviations ont été mises en place durant les trois jours.

Les lignes de bus 3, 39, 57 et 58 ainsi que le Proxibus emprunteront l’avenue Albert 1er, la rue Fosse au sable et la rue des Croix du feu pour rejoindre la Place de la gare. L’arrêt « Ancienne Station » de la ligne 67 est quant à lui supprimé. Rien ne change pour les piétons et les cyclistes qui peuvent toujours emprunter leur zone de passage.

Des travaux de réasphaltage sont également effectués du 11 au 13 août à la rue de Piraumont.