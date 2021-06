L’action #RestezChezNous, lancée l’année passée après le déconfinement recommence cette année dans les commerces de Waterloo. Cette action a pour mission d’inciter les Waterlootois à consommer local, que ce soit dans les commerces de proximité, les métiers de contact, les restaurants et les lieux culturels qui veulent participer. Cette action fait partie du Plan de Relance Economique de 1,3 millions d’euros mis en place par la commune. « On a presque doublé le montant par rapport à l’an dernier et on a ouvert la participation au cinéma et aux métiers de contacts. Au total, on a pour 300 000 euros de bons, ce qui équivaut à 15 000 chèques à distribuer », explique Brian Grillmaier, l’échevin en charge du Commerce.

Depuis le 8 mai, dès qu’un client dépense 100 euros, cumulés dans un ou plusieurs commerces participants, il reçoit un bon d’achat de 20 euros. Les tickets de caisse originaux collectés sont échangeables à partir de ce mardi 15 juin contre des bons dans les bureaux de Waterloo Tourisme. « Notre but principal, c’est que si un acheteur hésite, il vienne acheter dans notre commune », explique Brian Grillmaier. L’action est plafonnée à 5 bons maximums par personnes, soit 100 euros. Ces chèques peuvent ensuite être utilisés dans les enseignes qui participent à l’action : commerces indépendants, restaurateurs, coiffeurs, cinéma, ... Les bons d’achats de 20 euros sont valables jusqu’au 31 décembre. Pour connaitre les commerces participants, rendez-vous sur www.restezcheznous.be, mis à jour chaque semaine. Seuls ceux qui ont été impacté par la crise ont éligibles.

De plus, chaque bon est accompagné d’un billet de tombola qui permettra de gagner de nombreux cadeaux dans le cadre d’un concours organisé en collaboration avec l’Association des Commerçants. Parmi les lots d’une valeur totale de 100 000 euros : une voiture électrique et trois vélos électriques. Les gagnants seront prévenus dans le courant du mois d’octobre. Afin de maintenir un dynamisme commercial au sein de la commune, un nouveau poste a été créé, celui de Manager de Centre-Ville. Ce dernier aura pour mission de maintenir l’attractivité de Waterloo, en tant que lien entre les commerçants, les autorités communales et les citoyens. Il devra résoudre les problématiques comme la gestion du parking, la diversification des enseignes, la qualité de l’aménagement urbain ou l’intégration du tourisme et de la culture dans la vie de la commune. « Les candidatures sont en cours, nous espérons l’avoir engagé pour l’été. Le manager sera celui qui relaiera les informations jusqu’à chez nous, ça nous permettra d’être beaucoup plus pro-actif », explique Brian Grillmaier.