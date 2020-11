En cette période de fête chère aux enfants, c’est généralement la ruée dans les magasins de jouets. Mais le récent reconfinement les a obligés à fermer leurs portes, lors de la période la plus importante de l’année pour le secteur.

Olivier Fieuw, le gérant du Zèbre à Pois de Waterloo, Nivelles et Louvain-la-Neuve propose depuis quelques mois un système de Click&Collect et un service de livraison chez ses clients. “À Waterloo, il y a environ 6.000 produits différents dans le magasin, et 8.000 en stock sur le site internet”. Une opération qui prend du temps sans compter les commandes de plus en plus nombreuses.