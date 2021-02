"Aidez-nous": le message envoyé par Marc Susini, le propriétaire de l'Acte 3 à Braine-l'Alleud, au gouvernement Waterloo - Braine l'Alleud Charlotte Egli © BAUWERAERTS DIDIER

Toujours pas d’ouverture en vue pour le secteur de l’évènementiel. Cela fera bientôt un an que les établissements sont portes closes. Marc Susini, le propriétaire du Docktor Jack, de l’Acte 3, et du Bowl Factory à Braine l’Alleud, pousse un coup de gueule dans une vidéo publiée sur sa page Facebook pour exprimer son mécontentement. "Aidez-nous, correctement, avec un peu plus de considération et moins de mépris", dit-il sur des images filmées à l’Acte 3, sa discothèque, vide.