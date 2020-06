Après le commerce, la commune de Waterloo vient en aide à l'Horeca © DR Waterloo - Braine l'Alleud J.Br.

Un bon de 10 euros sera remis pour toute consommation de 50 euros dans l'Horeca waterlootois.





Il y a quelques semaines, les autorités communales mettaient sur pied un plan visant à aider le commerce local. L'idée: offrir un bon d'achat aux clients qui ont consomment localement. Un principe qui a rapidement eu son succès et qui a poussé la commune à faire de même pour l'Horeca avec l'action: "#RestoChezNous".



Concrètement, la Commune a décidé d'octroyer un bon d'une valeur de 10 euros à chaque client qui cumule au moins 50 euros sur une ou plusieurs addition(s) dans un ou plusieurs établissement(s) Horeca qui participent à l'action. Chaque bon de 10€ pourra être utilisé pour payer (une partie de) l'addition lors d'une visite ultérieure dans un restaurant, bar ou café local participant.



Attention: l'action est plafonnée à quatre bons par ménage (soit 40€ offerts maximum pour 200€ dépensés). Une action qui commencera le lundi 6 juillet et qui se terminera le mercredi 30 septembre 2020 (ou lorsque l'enveloppe budgétaire allouée à cette initiative sera épuisée). Par contre, cette offre n'est valable que pour les repas et boissons consommés sur place. Les plats livrés et à emporter ne sont donc pas concernés.



Pour obtenir vos bons, rien de plus simple. Après avoir consommé, il suffit de vous rendre, avec vos tickets de caisse, dans les bureaux de Waterloo Tourisme (chaussée de Bruxelles, 218). En échange, vous recevrez un ou plusieurs bons de valeur, sous forme de QR Code que vous pourrez utiliser dans l'un des établissements qui participent à cette action dont la liste (qui pourrait s'allonger) est publiée sur le site de la commune: www.waterloo.be/restocheznous.



A noter que cette action est totalement gratuite, tant pour les restaurateurs et tenanciers participants que pour les clients. Il s'agit d'un soutien de la Commune aux établissements touchés par la crise sanitaire.