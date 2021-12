Annulé l’an dernièr en raison de la pandémie, le marché de Noël de Waterloo prépare son retour. Organisé par Brian Grillmaier, l’échevin du Commerce secondé par le Comité des fêtes et son président Jad Touimi, ce marché de Noël accueillera pas moins de 29 exposants qui proposeront des idées de cadeaux, tant traditionnelles qu’originales. Rendez-vous du 17 au 19 décembre sur l’esplanade de la maison communale.

Comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts avec de la mode (accessoires, textiles zéro déchet, chaussures en cuir pour enfants, tricots faits main, sacs artisanaux, nœuds papillon) et de la décoration (objets en bois, parfums d’ambiance, luges, nichoirs, céramiques, bougies). Sans oublier les produits de bouche (bières locales, boudins froids et chauds, miel, macarons, pékets, huîtres de Normandie, pâtes à cookies). Plusieurs associations proposeront diverses dégustations.

Spécificité de la cité du Lion, l’indétrônable carrousel de chevaux de bois sera installé sur l’esplanade Wellington jusqu’au 11 janvier.

Le marché sera officiellement inauguré le vendredi 17 décembre à 18 h. Suivront une lecture en pyjama pour les 3-6 ans ainsi que deux son et lumière en 3D sur la façade de l’académie de musique.

Le samedi, un atelier "Doudou it yourself" est prévu pour les 5-8 ans. Puis un atelier intergénérationnel sur les décos de Noël. Enfin, retour du son et lumière sur la façade de l’académie.

Le dimanche, nouvel atelier intergénérationnel de décoration de sapin. Au long de la journée, petits récitals dans la What Galerie et au Passage Wellington. Et deux son et lumière encore.

Précision importante : de nombreux commerces seront aussi ouverts le dimanche. Certaines activités sont payantes et d’autres nécessitent des inscriptions car le nombre de places est limité.

Plus d'infos sur le site de la commune de Waterloo.

Deux concours organisés

Le premier met en jeu trois chèques "Waterloo Smart Gift" à dépenser dans les commerces locaux et dont la valeur égale la somme de vos achats (entre 25 € et 500 €). Pour jouer, il suffit de déposer à Waterloo Tourisme son ou ses tickets de caisse originaux émis par n’importe quelle enseigne waterlootoise entre le 7 et le 31 décembre. Un tirage au sort désignera les heureux lauréats.

Le second concours se déroule dans les galeries et les rues commerçantes de Waterloo. Concrètement, il vous est demandé d’enfiler vos bonnets et pulls de Noël les plus sympas, d’afficher votre plus beau sourire et d’immortaliser ce moment.

Reste ensuite à publier vos clichés et selfies sur Instagram avec le hashtag #waterlooloveschristmas. Les cinq participants dont la photo obtiendra le plus de "like" remporteront chacun un chèque "Waterloo Smart Gift" de 100 € à dépenser dans les commerces locaux. Ce concours est ouvert jusqu’au 5 janvier.