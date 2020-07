La célèbre boulangerie-restaurant du centre laisse place à un tout nouveau concept.



Véritable institution dans le centre de la cité du Lion, la boulangerie-restaurant "La Brioche" a définitivement servi ses derniers clients. En effet, depuis quelques jours maintenant, l’enseigne a fermé ses portes, laissant derrière elle le mystère autour d’Archi, son successeur.

Mais qui est donc ce fameux Archi ? On lève un coin du voile. "Le nouveau concept s’appellera Archibald, confie le nouveau propriétaire. Ce sera un bistro moderne : bar à bières, bar à vins, planches apéro à partager, petite restauration simple avec des produits sélectionnés soigneusement en amont. L’accent sera mis sur la convivialité, afin qu’Archibald devienne un QG pour les Waterlootois et les gens des environs."

Un torréfacteur artisanal

L’idée : rendre ses lettres de noblesse au bistro de quartier. "À l’instar des néo-bistrots parisiens, des gastropubs londoniens ou des eetkafés modernes d’Amsterdam, nous voulons être un lieu convivial et indépendant."

Étant torréfacteur artisanal et grand amateur de brunch, le nouveau propriétaire des lieux proposera également des brunchs le week-end et du café premium. "J’ai racheté le fonds de commerce, les patrons de La Brioche approchant de l’âge de la retraite. Le transfert de propriété avait lieu le 1er avril et le dernier jour d’ouverture de La Brioche fut le dimanche 29 mars, pour terminer la semaine. Il était d’office prévu de fermer début avril pour travaux", conclut le nouveau propriétaire des lieux, qui espère pouvoir ouvrir son nouveau concept dans le courant de ce mois de juillet.