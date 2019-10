Après quelques années d’interruption faute de budget, les travaux de mise à quatre voies de la ligne 124 pour préparer l’arrivée du RER, ont repris en février dernier. Jusqu’à présent, sans que le trafic des trains soit interrompu.

Mais ce week-end, pour la première fois, aucun convoi ne pouvait circuler sur la voie de chemin de fer entre Braine-l’Alleud et Bruxelles et les navetteurs ont dû prendre les bus de remplacement.

En cause de gros travaux d’infrastructures entre Waterloo et Rhode-Saint-Genèse. Le pont situé au bout de la drève des Chasseurs, juste à la frontière linguistique, devait être démoli. Il s’agit d’un ouvrage d’art datant de la construction de la ligne, dans les années 1870, et dont le tablier a été rénové en utilisant du béton armé - 100 tonnes ! - juste après la Seconde Guerre mondiale.

Il ne dessert que les champs et est trop étroit pour permettre à quatre voies - deux pour les IC à l’intérieur, deux nouvelles pour le futur RER à l’extérieur - de passer en contrebas.

Infrabel a donc décidé de le démolir en un week-end, sans enlever les rails ni les caténaires.

Challenge : découper l’ouvrage d’art, six mètres au-dessus des voies, en morceaux que peut emporter une grue. Le chantier était impressionnant et avançait... bon train, samedi vers midi. Lundi matin, quand la circulation ferroviaire sera rouverte, le pont de la drève des Chasseurs aura disparu.

Il sera remplacé au printemps par un pont en béton armé, réalisé à partir de modules préfabriqués. Ceux-ci seront posés de nuit, sans qu’il faille interrompre le passage des trains durant la journée.

Un kilomètre plus au sud, à la drève du Garde, Infrabel a profité de ce week-end sans circulation ferroviaire pour s’attaquer à un autre pont trop étroit. Mais là, c’est la voirie qui passe dessous, et les rails au-dessus. La technique utilisée était donc différente : une dalle de 700 tonnes devait être poussée par des vérins sur le pont existant, avant d’y replacer les voies pour lundi matin. Une fois cette dalle en place, les équipes travailleront dessous, sans impact pour la circulation ferroviaire.