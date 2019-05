Si vous comptiez rentrer chez vous en passant par le Ring Intérieur en direction de Waterloo ce vendredi soir, attention, vous pourriez avoir une mauvaise surprise.En effet, dès 21h, celui-ci sera complètement fermé à la circulation et ce, jusqu'à 9h du matin samedi à hauteur du carrefour Leonard, apprend-on auprès de nos confrères de RTL Info. La raison? Permettre aux ouvriers d'opérer à quelques travaux en vue de réparer une partie du revêtement.Des déviations seront mises en place et cette interdiction de circulation occupera la portion située entre le carrefour Leonard et la bretelle d'accès à l'autoroute en direction de Waterloo.