Le placement du nouveau tunnel entraîne une fermeture complète du trafic ferroviaire.

Navetteurs de passage par Waterloo, attention : entre le 7 et le 10 février, aucun train ne circulera, que ce soit vers Bruxelles ou vers Charleroi. En cause : d’importants travaux qui nécessitent la fermeture complète du trafic pendant le week-end entre le dernier train du vendredi soir et le premier train du lundi matin.

Ces mesures exceptionnelles sont prises pour permettre le placement du nouveau couloir sous voies qui va être poussé sous la ligne de chemin de fer, au nord de l’actuelle gare. Il permettra aux piétons de traverser de manière sécurisée mais aussi aux navetteurs d’accéder aux quais de la nouvelle gare via une rampe d’accès qui doit encore être créée.

Fort logiquement, durant ces travaux, d’importantes nuisances, sonores et vibratoires, seront à déplorer. L’accès au couloir sous voie existant reste accessible, tout comme le marché dominical, qui se tiendra tout à fait normalement. Par contre, le chantier sera interdit à tous.

Au niveau des alternatives, de nombreux bus seront mis en service pour effectuer les différents trajets. Le planificateur de voyage, qui est disponible sur le site internet de la SNCB ou via son application mobile, tient déjà en compte ces perturbations et vous propose le meilleur trajet possible. N’hésitez pas à le consulter pour plus de facilité.