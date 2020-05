Derniers préparatifs au sein de l’école, où un sens de circulation a été mis en place.

Dans les couloirs de l’Institut de la Vallée Bailly, à Braine-l’Alleud, on s’attelle aux derniers préparatifs. D’ici mardi, une cinquantaine d’élèves de sixième secondaire seront de retour sur les bancs de l’école pour une rentrée inédite. Depuis plus de deux semaines, les équipes pédagogiques s’activent pour préparer une reprise des cours conforme à la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "C’est un vrai casse-tête, c’est bien plus compliqué qu’une rentrée", résume la directrice Anne-Françoise Désirant.