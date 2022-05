A l'origine, Belwatech, c'est un ensemble de magasins dans plusieurs villes de Wallonie. Malheureusement, après quelques années, le groupe a fait faillite.

Deux employés du magasin de Waterloo, Sebastien et Benjamin, ont alors décidé de reprendre le lieu en main. Même équipe, même service, ils ont décidé de racheter le nom commercial qui va avec. D'autres sites de Belwatech ont été repris mais sous d'autres noms, avec d'autres indépendants.

Le concept reste le même, on retrouve d'ailleurs un service informatique qui avait disparu. Réparation des appareils tel que smartphones, tablettes et ordinateurs, softwares et hardwares mais également de la vente d'accessoires et de protections.

Il sera ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 10h à 18h, chaussée de Bruxelles, numéro 520A à Waterloo. Plus d'informations sur le nouveau site du magasin.