De gros chantiers sont en cours à Waterloo, entre la Drève Richelle et la chaussée de Bruxelles, sur le site “du Carrefour du centre”. Après le bâtiment du Burger King, sorti de terre en 2019, deux autres vont encore voir le jour à cet endroit : celui qui accueillera le Pizza Hut, le plus abouti à ce stade, et un autre qui servira au Medi-Market. L’ancien bâtiment du Pizza Hut sera démoli dans les prochains jours afin d’accueillir le Medi-Market, pour le moment situé en face, dans un nouveau bâtiment.