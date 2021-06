Le weekend du 19 et 20 juin prochain, le champ de bataille de Waterloo accueillera ses traditionnels bivouacs en journée et un spectacle de manœuvres en soirée. Ceux-ci fêtent le 206e anniversaire de la bataille de Waterloo, qui a eu lieu le 18 juin 1815. L’année dernière, le contexte sanitaire avait empêché le maintien de l’évènement pour la première fois depuis 2015. Cette année, il est encore plus symbolique de l’organiser étant donné que c’est le bicentenaire de la mort de Napoléon.

En journée, les reconstituteurs de la bataille se trouveront au dernier QG de Napoléon à la Ferme du Caillou. Les visiteurs pourront y découvrir la vie de campagne des troupes françaises. A la Butte du Lion et la Ferme d’Hougoumont, des saynètes humoristiques seront jouées et des leçons de maniement des armes seront proposées. Ces lieux accueilleront le bivouac de la cavalerie française et celui des Alliés. En soirée, un spectacle de 50 minutes sera donné dans la cour de la Ferme d’Hougoumont. Les troupes défileront et s’affronteront lors d’une mise en scène, commentées par des spécialistes de la reconstitution.

Au niveau pratique, l’évènement est organisé en plein air et les organisateurs signalent que les mesures sanitaires seront respectées. Pour en savoir plus sur le programme des activités et réserver des places, il faut se rendre sur le site du Dernier QG de Napoléon. Les bivouacs seront ouverts de 10h à 18h le samedi et de 12h à 17h le dimanche. Les spectacles auront lieu de 19h30 à 21h le samedi et à 10h30 le dimanche.

Pour rappel, une exposition est également en cours au Mémorial de la bataille de Waterloo sur le bicentenaire de la mort de Napoléon. Elle est organisée jusqu’au 17 octobre 2021.