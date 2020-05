Bonne nouvelle: tous les Waterlootois recevront leurs masques ce vendredi ou lundi midi au plus tard © DR Waterloo - Braine l'Alleud J.Br.

Une centaine de membres du personnel communal s'est relayé dans le hall omnisports pour préparer les enveloppes et les distribuer.







Après avoir dégagé officiellement ce vendredi un budget de 650.000 euros pour venir en aide aux indépendants et commerçants de la cité du Lion, les autorités communales de Waterloo ont apporté une seconde bonne nouvelle à leurs habitants: les 30.000 masques en tissu qui ont été commandés sont enfin arrivés à destination et ils sont en cours de livraison ce vendredi.





Au total, ce sont plus de 100 membres du personnel communal qui se sont relayés dans le hall omnisports du Centre pour les glisser sous enveloppe puis les distribuer aux plus de 12.500 ménages waterlootois, directement dans leurs boîtes aux lettres.



Une dernière étape qui a démarré ce vendredi après-midi et qui se terminera ce lundi pour midi au plus tard. "75% de la population recevront leurs masques encore ce vendredi. Le dernier quart sera livré ce lundi pour midi au plus tard", précise Florence Reuter, la bourgmestre.