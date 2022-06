Le 9 juillet 2021, les occupants d’un véhicule se croyaient à l’abri des regards, à proximité de la ferme d’Hougoumont. Mais la police est venue les contrôler et ils ont découvert que les jeunes gens, dont un mineur, étaient en possession de fleurs de cannabis. Il ne semblait pas qu’il y avait des faits de vente, en tout cas au travers des éléments recueillis par les policiers, et il n’y a pas eu de suite judiciaire à ce dossier.