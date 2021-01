Ce vendredi, c’était la première journée de vaccination au Vignoble, la maison de repos et de soins gérée par le CPAS de Braine-l’Alleud. C’est la première à vacciner ses résidents sous la coordination de Guy Lefèvre, médecin généraliste brainois. "Tout s’est bien passé. Les résidents étaient hyper enthousiastes !", dit-il.

Dès 9 h du matin, les bénévoles et infirmières étaient sur le pied de guerre pour vacciner 102 résidents sur les 104 que compte la maison de retraite. "Nous avons aussi vacciné deux tiers des membres du personnel, c’est-à-dire 50 personnes", ajoute le docteur Guy Lefèvre. Selon lui, cette opération devra rassurer les Brainois et la population âgée. "Je pense que cette vaccination va offrir une vie plus light dans les homes", ajoute-t-il.

Pour rappel, le Vignoble avait été touché de plein fouet dès le début de la crise sanitaire. Six résidents sont décédés durant la première vague, dont quatre dans l’institution et deux à l’hôpital. 36 personnes étaient contaminées lors des tests effectués mi-avril, même si la plupart étaient asymptomatiques, et 58 sur 90 résidents testés étaient contaminés à la mi-mai.

La maison de repos brainoise attendait donc avec impatience de vacciner ses résidents pour les libérer d’un isolement difficile. La deuxième dose du vaccin sera administrée dans 21 jours.