Le collège brainois a planché sur les moyens d’aider la relance de différents secteurs

Après quelques semaines d’analyse de la situation, de contacts avec une série de secteurs et d’élaboration de règlements pour éviter les couacs, le collège communal brainois a bouclé son plan de relance. Et au total, son impact sur les finances communales est évalué à 1,844 million d’euros. Autant dire que l’effort est plus que conséquent.

Cependant, le bourgmestre Vincent Scourneau répète les promesses faites il y a quelques semaines: ce plan de relance sera concrétisé sans toucher à la fiscalité et Braine-l’Alleud restera donc le « paradis fiscal » cher au maïeur.

...