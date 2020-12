Le Brainois Dimitri Pisvin a participé ce jeudi à l’émission Objectif Top Chef animée par Philippe Etchebest. Une expérience inoubliable pour cet entrepreneur de 48 ans bientôt reconverti en chef cuisinier.

Après avoir envoyé sa candidature, Dimitri a franchi les étapes du casting. Contrairement aux candidats qui s’entraînent pendant des mois, il a choisi son plat au dernier moment. "Je me suis entraîné sur la caille, j’en ai acheté des kilos", dit-il. Cathy, sa femme, s’en souviendra longtemps : "On en a mangé de la caille, je n'en peux plus (rires)."

(...)