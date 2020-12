En 2013, le chef Arnaud Szalies ouvrait La Maison des Arts sucrés à Braine-l’Alleud. Alors champion du monde de sculpture sur glace cette même année, il devenait champion d’Europe de pâtisserie trois ans plus tard, en 2016. Fort de ses 25 années d’expérience et de son palmarès, le chef brainois a ouvert, en pleine crise sanitaire, une seconde boulangerie-pâtisserie à Wauthier-Braine cet été, et de ce fait, a créé cinq emplois.