Après une vidange complète contestée, le bassin accueillera à nouveau les nageurs.

En octobre dernier, l’échevin des Sports de Braine-l’Alleud, Geoffroy Matagne, était intervenu publiquement pour contester l’obligation, résultant de règles régionales datant d’il y a près de dix ans, de vider les piscines entièrement tous les deux ans en Wallonie. Alors que cette imposition n’existe plus en Flandre ni à Bruxelles, et que la piscine du Paradis a été inaugurée en 2020. Sa conception permet d’éviter cette mesure radicale entraînant quinze jours de fermeture et l’échevin souhaitait que le bien-fondé de cette règle soit remis en débat. Braine-l’Alleud n’y a toutefois pas échappé et, il y a deux semaines, la Régie communale des Sports a dû fermer le bassin pour entamer un minutieux processus de vidange.