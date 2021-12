Il y a quelques semaines, l’échevin brainois des Sports, Geoffroy Matagne, s’était exprimé publiquement contre l’obligation imposée, via des règles régionales, de vider complètement des piscines publiques tous les deux ans, règle abandonnée tant en Flandre qu’à Bruxelles. Pour la piscine du Paradis, inaugurée en octobre 2020 et mettant en œuvre des techniques modernes de construction et de gestion de l’eau, la commune mais aussi les professionnels de l’entretien de ce type d’infrastructure estimaient que vider l’eau entièrement n’a pas de sens. Mais le message n’est pas passé, et l’obligation n’a pas été modifiée.

(...)