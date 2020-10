Dès mercredi, le conseiller communal DéFI Christian Ferdinand va rejoindre la majorité au sein du collège communal de Braine-l’Alleud, soutenu à l’unanimité par le collège. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse mardi soir, en présence de Christian Ferdinand, du bourgmestre de Braine-l’Alleud Vincent Scourneau, du président de la section MR Laurent Waeytens, ainsi que des différents présidents DéFI.

Cette proposition ne s’est pas faite par hasard : “DéFI et MR, c’est une vieille histoire d’amour, commence le bourgmestre. J’ai une amitié très forte avec Olivier Gasia, et en 2018, quand j’ai rencontré Christian, nous nous sommes rendu compte que nous avions beaucoup de points communs, notamment concernant l’écologie et le développement durable.”

Christian Ferdinand a demandé l’ouverture d’une commission qu’il présidera et qui visera à développer ces politiques durables, et par la même occasion plusieurs points du programme DéFI. Pour l’élu, c’est l’occasion de mettre en place une politique plus collaborative et participative : “Je voudrais dire que critiquer, c’est bien mais agir, c’est mieux, résume Christian Ferdinand. Aujourd’hui, c’est l’opportunité de permettre à DéFI de servir au mieux les intérêts de la commune.”

Christian Ferdinand travaillera donc étroitement avec l’échevin de l’environnement et du développement durable, Henri Detandt.