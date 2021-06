Le rond-point de Mont-Saint-Pont est sera totalement fermé à la circulation le 30 juin et le 1er juillet. Celui-ci va faire l’objet de travaux de réasphaltage durant ces deux jours, le temps que l’asphalte durcisse et soit assez résistante pour accueillir à nouveau le trafic routier. « Les réfections de cette semaine sont dues à l’apparition de rainures dans le rond-point, ce qui cause plusieurs accidents de motos ou de vélos », explique Vincent Scourneau lors du conseil communal de Braine-l’Alleud. Plusieurs déviations sont mises en place : deux à l’est et deux à l’ouest. Elles sont consultables sur le site internet de Braine-l’Alleud.

Lors du conseil communal, le projet de travaux d’égouttage et d’aménagement entre la chaussée d’Alsemberg et la rue de la colonelle a été voté. Ce gros chantier a un budget de 1,7 millions d’euros dont 1,4 million d’euros est financé par la commune, et subsidié à 60% par le Fonds Régional pour les Investissements Communaux. Ce chantier débutera l’année prochaine et pourrait durer 180 jours ouvrables, c’est-à-dire environ 6 mois. Contrairement à mercredi et à jeudi, le sens entrant du rond-point restera ouvert à la circulation. « On a préparé ce plan avec la police et on a choisi ce sens car c’est le plus important en terme de circulation », explique l’échevin de la mobilité et des travaux publics, Henri Detandt. Les citoyens seront informés en temps et en heure du chantier et des déviations qui seront mises en place.