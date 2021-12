Le vaccin contre la poliomyélite est le seul obligatoire mais manifestement, les règles ne sont pas spontanément respectées par tous les parents.

Difficile ces derniers temps d’assister à dix minutes de discussion de famille ou de débat politique sans que soit évoquée la question des vaccins. Et celle de la vaccination obligatoire contre le Covid-19 s’invite dans la foulée. En Belgique aujourd’hui, plusieurs vaccinations sont exigées si un enfant doit fréquenter un milieu d’accueil agréé par l’ONE mais un seul vaccin est réellement obligatoire. Il s’agit de celui contre la poliomyélite, imposé depuis 1967, et un certificat attestant que cette vaccination a été réalisée doit être fourni à la commune de résidence.

Dans le débat sur la vaccination de masse, celle contre la polio est souvent citée en exemple: comme on la pratique depuis plus de 50 ans en théorie sur tous les enfants, on a tout le recul nécessaire et la maladie, potentiellement mortelle, est désormais éradiquée en Europe et en Amérique grâce aux vaccins. L’obligation demeure pour éviter son retour et le bourgmestre de Braine-l’Alleud s’est demandé si les règles étaient réellement respectées, à l’heure où les théories "anti-vax" se répandent de plus en plus.

