Le promoteur Equilis a lancé une première phase de construction de 44 appartements.

Le “PCA de Merbraine” est un dossier dont les Brainois qui s’intéressent à la vie politique locale entendent parler depuis plus de vingt ans. Les premières discussions datent de 1998 et plusieurs promoteurs, confrontés à des riverains inquiets et aux réticences des autorités communales, se sont cassé les dents sur cette zone située à la limite entre Braine-l’Alleud et Waterloo, de l’avenue Victor Hugo à l’avenue Blücher.

Cependant, une toute première phase a fait l’objet d’un permis, qui est mis en œuvre depuis quelques semaines par le promoteur Equilis. Il s’agit de faire sortir de terre 44 appartements répartis dans des immeubles de trois étages maximum, sept espaces pour indépendants et professions libérales, avec au total 109 places de parking. Le projet est baptisé “Terra Nostra” et mise sur le standing : appartements lumineux avec terrasses, cheminements piétons, espaces verts et “bois partagé” de 50 ares.

Actuellement, 30 % des surfaces sont déjà vendues et les premiers occupants devraient emménager sur place dans les deux ans, selon le promoteur.

Il s’agit d’une toute première phase puisque le périmètre concerné par le fameux “PCA de Merbraine” fait plus de 12 hectares. Les phases suivantes doivent faire l’objet d’une étude d’incidence, après une réunion publique d’information qui a eu lieu juste avant le confinement. À ce stade, aucune date ne peut donc être donnée pour la suite.

La commune a demandé qu’une densité de 30 logements par hectare soit respectée dans cette zone, où la mobilité est déjà délicate actuellement.